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Политика24 августа 2022 12:03

США предоставят Украине 2,98 млрд долларов помощи

Об этом сообщил американский лидер Джо Байден
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
США предоставят Украине 2,8 млрд долларов помощи

США предоставят Украине 2,8 млрд долларов помощи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден сообщил о предоставлении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 млрд долларов.

"Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи в сфере безопасности: оружие и снаряжение примерно на 2,98 миллиарда долларов, которые будут предоставлены в рамках инициативы помощи Украине в сфере безопасности", - отмечается в сообщении американского лидера на сайте Белого дома.

Уточняется, что благодаря новому пакету военной помощи позволит Украина сможет приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары, чтобы страна "могла продолжать обороняться в долгосрочной перспективе".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года можно прочитать здесь.