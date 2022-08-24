США предоставят Украине 2,98 млрд долларов помощи

США предоставят Украине 2,8 млрд долларов помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден сообщил о предоставлении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 млрд долларов.

"Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи в сфере безопасности: оружие и снаряжение примерно на 2,98 миллиарда долларов, которые будут предоставлены в рамках инициативы помощи Украине в сфере безопасности", - отмечается в сообщении американского лидера на сайте Белого дома.

Уточняется, что благодаря новому пакету военной помощи позволит Украина сможет приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары, чтобы страна "могла продолжать обороняться в долгосрочной перспективе".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года можно прочитать здесь.