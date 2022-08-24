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Политика24 августа 2022 13:31

Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины

Выплата будет произведена, если ребенок в 2022 году начал обучение в школах на указанных территориях
Мария ПАВЛОВА
Путин дал поручение выплатить 10 тысяч рублей семьям школьников из республик Донбасса и освобожденных территорий Украины.

Путин дал поручение выплатить 10 тысяч рублей семьям школьников из республик Донбасса и освобожденных территорий Украины.

Фото: REUTERS

Семьи школьников в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Украины получат по 10 тысяч рублей. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в среду 24 августа. Документ опубликован на официальном сайте Кремля, он доступен здесь.

Сообщается, что выплату получит один из родителей или законных представителей ребенка 6-18 лет, если тот в 2022-2023 учебном году приступил к обучению в школе на территории ЛДНР, Запорожской, Харьковской или Херсонской областей.

Поручение президента должно быть выполнено до 1 октября 2022 года.

Ранее власти ДНР проинформировали, когда стартует учебный год 2022-2023 в школах республики.

Ранее сообщалось, что украинским подросткам нацистская идеология вдалбливается через школьные учебники.

Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова рассказала, что опытные педагоги помогут детям плавно перейти на обучение по российским стандартам.