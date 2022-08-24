Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины

Путин дал поручение выплатить 10 тысяч рублей семьям школьников из республик Донбасса и освобожденных территорий Украины. Фото: REUTERS

Семьи школьников в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Украины получат по 10 тысяч рублей. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в среду 24 августа. Документ опубликован на официальном сайте Кремля, он доступен здесь.

Сообщается, что выплату получит один из родителей или законных представителей ребенка 6-18 лет, если тот в 2022-2023 учебном году приступил к обучению в школе на территории ЛДНР, Запорожской, Харьковской или Херсонской областей.

Поручение президента должно быть выполнено до 1 октября 2022 года.

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