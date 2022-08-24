IKEA планирует вернуться в Россию в ближайшие два года Фото: REUTERS

Ретейлер IKEA не планирует продажу бизнеса в России, а, напротив, хочет в ближайшие два года вновь открыть в стране магазины и склады, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании.

"IKEA никому не планирует продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в Россию самостоятельно в течение года - двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкций", - уточнил он.

Склады и магазины будут закрытыми до возвращения IKEA в РФ. Также не исключается, что они до 2023-го года будут сданы в аренду. Относительно заводов, в случае их продажи компания сохранит право на производство в будущем товаров по договорным ценам. При этом в IKEA остается около 700 сотрудников, они продолжат работать для коллег в Швеции.

Ранее сообщалось, что компания IKEA снова приостановила распродажу товаров в России. Ретейлер объяснил приостановку тем, что интервалы для доставки на ближайшее время заняты.