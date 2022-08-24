Что делать, если ребенок начал толстеть Фото: Евгения ГУСЕВА

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, эксперт телеканала "Доктор" Софья Блох рассказала родителям, как стоит действовать, если ребенок начал поправляться.

По словам эксперт, при наборе веса ребенка прежде всего взрослым стоит обратить внимание на рацион питания. Следует исключить продукты с сахаром и питаться по "правилам детской тарелки".

- Если в рационе ребенка присутствует много продуктов с добавленным сахаром, их важно исключить. Важным фактором является и то, запивает ли ребенок еду, ведь именно чистая вода необходима для правильной работы желудочно-кишечного тракта, - рассказала врач в беседе с изданием Газета.Ru.

Что касается "детской тарелки", то она должна быть 20-22 см в диаметре, а не 35. Также важно соблюдение клетчатки, белков животного или растительного происхождения, отмечает Блох.

В случае, если родители уверены, что ребенок действительно правильно питается, эксперт рекомендует проверить работу эндокринной системы.

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