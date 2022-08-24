Артиллеристы ЛНР под Артемовском залпами "поздравили" противника с Днем независимости Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Артиллеристы Луганской Народной республики (ЛНР) под Артемовском "поздравили" противника с Днем независимости Украины залпами из самоходных пушек большой мощности "Малка", сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции республики Иван Флипоненко.

Напомним, Украина сегодня, 24 августа, отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики.

"Сейчас наши артиллеристы калибром 203 миллиметра “поздравляют” украинскую армию с Днем незалежности, поскольку Днем независимости назвать этот день не поворачивается язык", - рассказал Филипоненко.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года можно прочитать здесь.