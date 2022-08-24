Премьер Украины Шмыгаль сообщил, что Киев получил от США 3 млрд долларов безвозвратной помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев получил от Соединенных Штатов 3 миллиарда долларов безвозвратной помощи, сообщил сегодня, 24 августа, премьер Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступили еще 3 миллиарда долларов безвозвратной грантовой помощи от Соединенных Штатов", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Также он уточнил, что это первый транш из дополнительных 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки.

Ранее стало известно, что США предоставят Украине новый пакет помощи на 2,8 млрд долларов. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден, его заявление цитируется на сайте Белого дома.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года можно прочитать здесь.