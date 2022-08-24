В Херсонской области отразили атаку ВС Украины на Каховскую ГЭС Фото: REUTERS

Ракетная атака ВС Украины из РСЗО HIMARS на Каховскую ГЭС в Херсонской области отражена, всего было выпущено свыше 10 ракет, большинство сбито, но есть попадания в районе гидроэлектростанции, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Ранее сообщалось, что ВСУ наносят артиллерийские удары по Каховской ГЭС, была объявлена воздушная тревога.

“Ракетная атака на ГЭС отражена. Всего выпущено свыше 10 ракет. Большинство было сбито. Есть незначительное число попаданий в районе гидроэлектростанции", - уточнил РИА Новости Леонтьев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года можно прочитать здесь.