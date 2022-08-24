Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 августа 2022 15:34

Совбез ООН проголосовал за виртуальное участие Зеленского в заседании

Россия выступила против, Китай воздержался
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Совет безопасности ООН выступил за виртуальное участие украинского лидера Владимира Зеленского в заседании Совбеза всемирной организации, несмотря на то, что Россия была против, сообщает корреспондент РИА Новости.

Киев попросил, чтобы Зеленский стал участником заседания в виртуальном формате.

Россия голосовала против, Китай воздержался, другие государства поддержали виртуальное участие Зеленского. В ходе проведения процедурного голосования правило вето не действует. Таким образом, глава Украины принимает участие в заседании.

Ранее Владимир Зеленский предложил Совбезу ООН исключить Россию из своего состава или самораспуститься.

Также ранее украинский лидер призвал лишить Россию полномочий в Совбезе ООН. Президент Украины также призвал организацию признать РФ "террористическим государством".