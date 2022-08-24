Джонсон посетил Киев в День независимости Украины и анонсировал пакет помощи

Борис Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Британии Борис Джонсон приехал в Киев в День независимости Украины, говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Как уточняется, Джонсон отправился туда с целью “подчеркнуть непоколебимую и долгосрочную поддержку Великобритании в связи с 31-й годовщиной независимости Украины от Советского Союза”, а также сообщить о новом пакете помощи в размере £54 млн. В него вошли две тысячи беспилотников и баражжирующих боеприпасов, говорится в сообщении британского правительства.

Украинский лидер Владимир Зеленский также разместил в Телеграм видео, на котором видно, как Джонсон выходит из автомобиля и пожимает ему руку.

Ранее сообщалось, что артиллеристы ЛНР под Артемовском залпами "поздравили" противника с Днем независимости Украины.

Напомним, Украина сегодня, 24 августа, отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года можно прочитать здесь.