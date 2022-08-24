Власти ЛНР отпустили гражданина Израиля, призванного в украинскую армию и попавшего в плен Фото: Александр КОЦ

Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) в качестве жеста доброй воли отпустили на родину гражданина Израиля Владимира Козловского. Ранее мужчина был призван в украинскую армию, но позже попал в плен под Лисичанском.

Оказалось, что у Козловского есть гражданство Украины и Израиля. В плен его взяли как разведчика 5-ого батальона 24-ой отдельной моторизированной бригады украинской армии. По словам мужчины, его отправили в украинскую армию, задержав на границе, когда он пытался выехать на родину, в Израиль.

- Не верится, что все это заканчивается. Два месяца и неделю был тут. Меня ... посадят на самолет в Израиль, - цитируют слова Козловского РИА Новости.

По его словам, Украину в ближайшее время он посещать не намерен. Единственное, чего хочет - как можно скорее вернуться к своей семье. Козловский также признался, что среди пленных очень много людей, которые попали в украинскую армию "с улицы".

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ в некоторых городах оборудовали свои позиции и разместили технику в школах и в здании психиатрической больнице. Кроме этого, известно, что украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 90 иностранных граждан из пяти стран.