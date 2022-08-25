Папа Римский недоволен давлением со стороны Зеленского

Папа Римский Франциск Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск недоволен давлением, которое на него оказывается со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье специалиста по Ватикану Марко Полити для издания IL Fatto Quotidiano.

По оценке журналиста, украинский лидер "хочет втянуть папу в нарратив", по которому Киев представляется "невинной жертвой", а Москва "демонизируется".

Однако понтифик не разделяет подобной позиции, утверждает Полити. По его словам, глава Католической церкви смотрит на сложившуюся ситуацию шире, учитывая события, предшествующие российской спецоперации.

В их числе называются расширение НАТО в восточном направлении и угроза гипотетической ядерной войны.

Также папе Римскому не понравилось, что на Украине подвергли цензуре трансляцию папского крестного хода, "потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами", говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, папа Римский Франциск выразил мнение, что Североатлантический альянс мог сыграть негативную роль в обострении украинского кризиса.

"Лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал", - предположил понтифик.

Напомним, в ходе традиционной общей аудиенции – проповеди, которую глава Святого Престола ведет перед паствой на площади Святого Петра, папа Римский Франциск помолился о Дарье Дугиной, погибшей в результате совершенного на нее покушения.