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Политика25 августа 2022 5:31

Папа Римский недоволен давлением со стороны Зеленского

Специалист по Ватикану Полити заявил, что папа Римский недоволен давлением со стороны Зеленского
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск

Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск недоволен давлением, которое на него оказывается со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье специалиста по Ватикану Марко Полити для издания IL Fatto Quotidiano.

По оценке журналиста, украинский лидер "хочет втянуть папу в нарратив", по которому Киев представляется "невинной жертвой", а Москва "демонизируется".

Однако понтифик не разделяет подобной позиции, утверждает Полити. По его словам, глава Католической церкви смотрит на сложившуюся ситуацию шире, учитывая события, предшествующие российской спецоперации.

В их числе называются расширение НАТО в восточном направлении и угроза гипотетической ядерной войны.

Также папе Римскому не понравилось, что на Украине подвергли цензуре трансляцию папского крестного хода, "потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами", говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, папа Римский Франциск выразил мнение, что Североатлантический альянс мог сыграть негативную роль в обострении украинского кризиса.

"Лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал", - предположил понтифик.

Напомним, в ходе традиционной общей аудиенции – проповеди, которую глава Святого Престола ведет перед паствой на площади Святого Петра, папа Римский Франциск помолился о Дарье Дугиной, погибшей в результате совершенного на нее покушения.