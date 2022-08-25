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Общество25 августа 2022 6:55

В Кузбассе по поручению губернатора открыли мемориал погибшим на шахте «Листвяжная»

Глава региона Сергей Цивилев возложил цветы к памятнику шахтерам
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе 24 августа торжественно открыли монумент, посвященный памяти погибших на шахте «Листвяжная» шахтеров и горноспасателей. В поселке Грамотеино установили скульптуру горняка и гранитную плиту, на которой выгравированы имена 51 погибшего. В церемонии принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Мы помним их всех. Мы постарались сделать так, чтобы это был не просто мемориал. Здесь обустроили парк, детскую площадку, чтобы люди сюда шли постоянно. Чтобы они могли прийти и вспомнить тех, кто погиб при исполнении своего профессионального долга. Мы должны заботиться о семьях наших братьев-шахтеров. Мы сильны нашей памятью, мы сильны нашими традициями, мы сильны уважением к тем, кто работал для нас, создавал Кузбасс, кто отдал жизнь и здоровье за нас и нашу страну», - подчеркнул глава региона.

Решение об установке мемориала было принято в прошлом году на встрече Сергея Цивилева с родственниками погибших шахтеров. Место для памятника и эскиз композиции были выбраны народным голосованием.