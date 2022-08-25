В Пентагоне заявили, что Украина перейдет на вооружение НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что украинская армия постепенно перейдет на вооружение стандартов Североатлантического альянса.

«Не исключено, что через годы они все еще могут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят. Однако я скажу, что, согласно моим ожиданиям, в сроки, о которых мы здесь говорим, Украина постепенно перейдет на вооружение стандартов Альянса», - приводит слова замглавы военного ведомства США издание «УНН».

Каль считает, что для полной интеграции в систему вооружений альянса необходимо по меньшей мере три года. По его словам, в идеале будущее Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут базироваться не на десятках разных систем, а на гораздо меньшем их числе, которые проще поддерживать, а также обслуживать.

Замглавы Пентагона также отметил, что за последние месяцы Киеву оказали военную помощь свыше 50 стран мира.