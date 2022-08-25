В России 25 августа 2022 выявлено 43 919 случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России выявлено 43 919 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в четверг, 25 августа 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки был подтвержден 71 летальный исход, а в связи с выздоровлением выписано 30 775 человек, что на 6,4% меньше по сравнению с минувшей средой, 24 августа. Количество госпитализаций напротив увеличилось, однако процент такой же невысокий. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 3 936 человек, что на 1,7% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на четверг, 25 августа 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в России выросло до 19 265 521. Жертвами инфекцией стало 383 829 человек, а из больниц выписали 18 401 387 пациентов.

Также сообщается, что 89 423 801 граждан страны прошли вакцинацию первым компонентом, а 94 697 949 прошли полную вакцинацию.