Захарова заявила, что в мире начинают понимать масштабы украинского кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что большинство стран Организации Объединенных Наций (ООН) не поддержали антироссийское заявление Украины, поскольку в мире начинают понимать масштабы украинского кризиса, вызванного действиями Запада.

Ранее менее трети государств - членов ООН (54 из 193) присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине.

«Мир не покупает это по одной простой причине: все начали осознавать, что ситуация намного серьезнее, нежели использование западными либеральными диктатурами Украины в антироссийской идеологии», - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, на сегодняшний день ставки поднялись, и ситуация вокруг Украины становится разрушительной для всех континентов. Захарова заявляет, что сейчас до всех дошло осознание, что данный конфликт является не локальной ситуацией, а переделом мира западными странами.

«Когда все это поняли на своем примере - вот тут начало приходить осознание масштабов», - добавила она.