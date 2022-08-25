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Общество25 августа 2022 8:58

Эксперимент по маркировке пива в России продлен до февраля 2023 года

Предполагалось, что обязательная маркировка пива начнется с сентября 2022 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Эксперимент по маркировке пива в России продлен до февраля 2023 года

Эксперимент по маркировке пива в России продлен до февраля 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство РФ приняло решение о продлении срока эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков с 31 августа 2022 года до 28 февраля 2023 года.

Как сообщили в кабмине, по итогам диалога правительства с бизнесом и в соответствии с дорожной картой, утвержденной Минпромторгом РФ, было подписано Постановление о продлении срока эксперимента по маркировке пива до 28 февраля 2023 года, после чего должна начаться уже обязательная маркировка данной продукции.

Напомним, эксперимент по маркировке пива начался с 1 апреля прошлого года, а должен закончиться 31 августа 2022 года. Согласно проекту постановления правительства после этого маркировка пива станет обязательной в три этапа: с 1 апреля 2023 года - на продукцию в кегах, с 1 октября 2023 года – в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января следующего года - в алюминиевых банках.

Ранее предполагалось, что обязательная маркировка пива начнется с 1 сентября 2022 года.