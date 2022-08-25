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Политика25 августа 2022 9:09

Британский посол в Киеве считает, что помощь Запада сделает Украину “угрозой” для России

Также поддержка западных стран способна изменить будущее Украины, полагает Мелинда Симмонс
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Британский посол на Украине считает, что помощь Запада сделает Украину “угрозой” для России

Британский посол на Украине считает, что помощь Запада сделает Украину “угрозой” для России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Британии на Украине Мелинда Симмонс заявила, что помощь Запада для Украины способна изменить не только будущее страны, но и создать угрозу для России.

"Украина способна быть вооруженной не только для того, чтобы дать отпор, но и изменить ситуацию с точки зрения того, как Россия может думать о любой будущей угрозе", - цитирует Симмонс агентство "РБК-Украина".

Также она отметила, что Украина в настоящее время участвует в "экзистенциальной борьбе" - если рассматривать в перспективе, предоставленная поддержка стране может изменить ее возможности по защите в перспективе. Посол добавила, что вызов для всех государств состоит в том, что конфликт на Украине не будет коротким.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.