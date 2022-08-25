Британский посол в Киеве считает, что помощь Запада сделает Украину “угрозой” для России

Британский посол на Украине считает, что помощь Запада сделает Украину “угрозой” для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Британии на Украине Мелинда Симмонс заявила, что помощь Запада для Украины способна изменить не только будущее страны, но и создать угрозу для России.

"Украина способна быть вооруженной не только для того, чтобы дать отпор, но и изменить ситуацию с точки зрения того, как Россия может думать о любой будущей угрозе", - цитирует Симмонс агентство "РБК-Украина".

Также она отметила, что Украина в настоящее время участвует в "экзистенциальной борьбе" - если рассматривать в перспективе, предоставленная поддержка стране может изменить ее возможности по защите в перспективе. Посол добавила, что вызов для всех государств состоит в том, что конфликт на Украине не будет коротким.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.