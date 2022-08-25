Путин поздравил актрису Маргариту Терехову с юбилеем

Маргарита Терехова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Маргариту Терехову, подчеркнув, что актриса обладает блистательным талантом и мастерством.

Маргарита Терехова отмечает в четверг 80-летие.

"От души поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения. За годы творчества Вы вписали яркие строки в историю отечественного кинематографа, своим блистательным, самобытным талантом и мастерством заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей. И сегодня фильмы с Вашим участием по праву пользуются заинтересованным вниманием ценителей искусства", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее KP.RU писал, как как в настоящее время живет звезда советского кино Маргарита Терехова.

Также ранее Владимир Путин поздравил певца Филиппа Киркорова с 55-летием.