Министерство обороны РФ в четверг, 25 августа, заявило, что на военном аэродроме «Миргород», расположенном в Полтавской области, российскими силами были поражены пять боевых самолетов Воздушных сил Украины.

«Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины…Потери противника в живой силе составили до 30 националистов», - говорится в заявлении министерства.

В российском военном ведомстве уточнили, что один су-27 и один су-24 были уничтожены, а два су-27 и один су-24 получили критические повреждения. Кроме того, в министерстве заявили, что в результате удара по военному аэродрому «Днепр» были уничтожены три самолета воздушных сил Украины.

В Министерстве обороны РФ также заявили, что ударом «Искандера» по воинскому эшелону на станции Чаплино было уничтожено более 200 украинских военнослужащих резерва и десяти единиц военной техники.