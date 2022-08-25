Медведев перечислил "полтора" сценария развития конфликта на Украине

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию издания The Guardian, которое насчитало целых пять сценариев развития конфликта на Украине.

Политик не согласился с доводами западных экспертов, назвав их "враньем чистой воды" и "демагогией для обработки электората".

По оценке зампреда российского Совбеза, существует всего "полтора" сценария.

"Сценариев всего полтора. Первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве, - написал Медведев в своем телеграм-канале. - Второй – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации".

Как ранее писал сайт KP.RU, журналист британской газеты The Guardian Дэн Саббаг описал пять возможных сценариев развития украинского конфликта в течение ближайших шести месяцев. При этом не один из них не предусматривает урегулирования конфликта путем мирных переговоров.