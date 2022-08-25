Жительница Омска лишилась 160 тысяч рублей после разговора с мошенниками

Жительница Омска пострадала от рук телефонных мошенников Фото: Shutterstock

Жительница Омска пострадала от действий мошенников. После разговора с преступниками 42-летняя женщина лишилась 160 тысяч рублей с личного банковского счета. О заведении уголовного дела рассказали в издании «Город55».

Жительница Центрального округа обратилась в полицию и пожаловавшись на неизвестных преступников. Пострадавшая призналась, что мошенники представились сотрудниками банка, а после телефонного разговора с ними, у нее списали средства с личного счета.

- Потерпевшей на телефон позвонил неизвестный, который представился работником банка. Мужчина сообщил, что необходимо срочно переустановить мобильное приложение, - утоняются подробности аферы.

Доверчивая женщина выполнила все по инструкции собеседника и сообщила даже код из смс-сообщения. Сразу после этого с ее счета списали 160 тысяч рублей. Теперь стражи порядка ищут злоумышленников.