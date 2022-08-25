ПВО России за сутки сбила пять украинских дронов и 19 ракет HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские системы ПВО за прошедшие сутки уничтожили пять украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили сегодня, 25 августа, в пресс-службе Минобороны России.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов возле населенных пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай Донецкой народной республики и Камыш Заря Запорожской области. Также перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк", - уточняется в сообщении ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.