Часть населенных пунктов Херсонской области осталась без света

В Херсонской области наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона, электричества нет в Херсоне и Новой Каховке, а причины произошедшего на данный момент неизвестны.

«Электричества нет в Херсоне и некоторых населенных пунктах области. Частично отключено водоснабжение и мобильная связь», - заявил источник агентства в регионе.

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил об отсутствии электроснабжения в городе. При этом глава городской администрации уточнил, что о причинах произошедшего он не осведомлен.

Напомним, днем ранее, 24 августа, появились сообщения об ударах украинской артиллерии по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которая расположена в пяти километрах от города Новая Каховка, а также обеспечивает годовое регулирование стока реки Днепр для электроэнергии, а орошения и водоснабжения.