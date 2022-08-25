В Новокузнецке возведут памятник Герою России Ольге Качуре

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 25 августа принял участие в закладке памятного камня на месте строительства Площади защитников Донбасса в Новокузнецке. По инициативе главы региона на ней будет установлен памятник Герою России Ольге Качуре. В церемонии приняли участие дочь Ольги Сергеевны Елена Карабет и мэр Горловки Иван Приходько.

«Эта площадь была построена в 80-е годы. Мы приняли решение реконструировать ее. Теперь это будет площадь во имя боевого подвига - Площадь всем защитникам Донбасса, - рассказал Сергей Цивилев. - Здесь будет установлен мемориал в честь Ольги Сергеевны Качуры. Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало строительства этого парка. Мы постараемся сделать его в кратчайшие сроки, чтобы он открылся до 3 августа следующего года и мог принимать и новокузнечан, и гостей из Горловки - именно там 3 августа погибла Ольга Качура».

Глава региона отметил, что над эскизом монумента работают лучшие дизайнеры. Проектная документация будет передана Российскому военно-историческому обществу.