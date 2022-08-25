Эксперты считают, что энергокризис в Британии грозит превзойти крах 2008 года Фото: REUTERS

Аналитики говорят о том, что предстоящий зимой стоит ожидать рост цен на электроэнергию в три раза выше, чем годом ранее, что, по словам специалистов, приведет к сокращению потребительского бюджета.

«Последствия для общества будут ощутимее, чем от краха 2008 года, в том, что касается влияния на домохозяйства. Мы приближаемся к состоянию, когда большинство из них залезли в долги или в очень неустойчивом финансовом положении», - заявил представитель компании Джеймс Купер.

Согласно прогнозам, с 1 октября текущего года среднегодовые счета за электроэнергию превысят 3,5 тысячи фунтов (около 4,2 тысяч долларов). Эксперты также указывают на рост долговой нагрузки граждан Великобритании уже летом, когда приходиться выплачивать зимние задолженности. При этом отмечается, что на данный момент ситуация изменилась из-за роста цен на энергоносители.

«Есть опасение, что люди не смогут и не будут платить, и число вырастет очень быстро. Это может привести к эффекту домино в отношении небольших поставщиков электроэнергии и разорить их», – отметил аналитик RBC Europe Ltd. Джон Маск.