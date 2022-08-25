Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих ВС России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации будет увеличена на 137 тысяч, до 1,15 миллиона человек. Данный документ был размещен на портале правовой информации в четверг, 25 августа.

Согласно президентскому указу, общее число штатных военнослужащих в Вооруженных силах РФ теперь составит 1 150 628 человек.

«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», - говорится в новом президентском указе.

Согласно предыдущему указу от ноября 2017 года, штатная численность Вооруженных сил РФ составляла 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военных, а остальные были гражданским персоналом.

Указ вступает в силу с 1 января следующего года. Российский президент также поручил правительству страны выделить Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований, которые необходимы для исполнения положений данного указа.