Sony повысит цену PlayStation 5 в ряде стран из-за высокой инфляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Sony подняла рекомендованную розничную цену на свою игровую консоль нового поколения. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

Руководителя бренда Джима Райана заявил, что его компания была вынуждена увеличить стоимость из-за «сложных экономических условий», указав также на то, что в корпорации пришли к необходимости такой меры из-за высоких мировых темпов инфляции, а также колебаний валютных курсов.

Отмечается, что рекомендованная розничная цена будет увеличена во всем мире, кроме Соединенных Штатов. Топ-менеджер уточнил, что изменения стоимости коснуться Канады, Мексики, Великобритании, Европы, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америке, Китая, Японии и Австралии.

Согласно представленным данным, в Европе дисковая и цифровая версии приставки станет дороже на 50 евро - до 550 и 450 евро соответственно, в Великобритании – подорожает до 480 и 390 фунтов стерлингов, в Японии - 60 478 и 49 478 иен, а в Китае - 4299 и 3499 юаней

Представитель компании заявил, что повышение цен стало необходимой мерой, «учитывая текущую глобальную экономическую ситуацию».