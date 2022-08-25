В Госдуме заявили, что защита Запорожской АЭС обеспечивается благодаря российским военным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Только благодаря самоотверженности военнослужащих России обеспечивается безопасность объектов Запорожской АЭС и Энергодара, говорится в заявлении Совета Госдумы РФ.

"Только благодаря самоотверженности российских военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции на Украине, до настоящего времени обеспечивается необходимая защита основных объектов ЗАЭС и близлежащего города Энергодара", - говорится в документе.

Кроме этого, в заявлении отмечается, что атаки на Запорожскую АЭС являются нарушением гуманитарного права.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.