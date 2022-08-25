Пульмонолог Лебедева предупредила о рисках возникновения бронхита и астмы из-за смога от лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог, эксперт меддепартамента группы компаний "Инвитро" Марина Лебедева расскзала россиянам, что из-за смога, вызванного лесными пожарами, могут возникать пульмонологические заболевания.

По ее словам, прежде всего это касается рисков возникновения острого бронхита и астмы. Среди других заболеваний она назвала острый ларинготрахеит, гипертонию, стенокардию, сердечную и дыхательную недостаточность. Об этом доктор рассказала в беседе с изданием Lenta.ru.

- Смог может быть причиной появления или усиления кашля, одышки, неприятных ощущений в глазах сухости во рту, повышенной утомляемости, бессонницы или депрессии. В редких случаях могут быть аллергические поражения легких - аллергическая астма, заболевания неизвестной этиологии, - уточнила Лебедева.

Ранее RT писал, что в Роспотребнадзоре заверили, что дымка и запах гари в Москве не опасны для здоровья жителей столицы. В ведомстве уточнили, что Все это связано с неблагоприятными метеоусловиями и лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях, сопровождаемые неприятным запахом.

До этого "Известия" сообщали, что аномально жаркая погода и сильный ветер этим летом способствовали распространению лесных пожаров. Сложная обстановка сейчас сохраняется в Коми, Якутии, Рязанской и Нижегородской областях, сообщили в Рослесхозе. Города и села соседних регионов тоже заволокло дымом, власти некоторых из них закрыли леса для посещения.