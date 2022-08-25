Педиатр Гофман предупредила о повышенном риске развития меланомы у людей с веснушками Фото: EAST NEWS

Невролог, педиатр, врач превентивной медицины Ольга Гофман рассказала россиянам, что аще всего веснушки (эфелиды) безобидны и бороться с ними нет смысла. Однако, по ее словам, ученые уже выявили связь большого количества веснушек у взрослых людей с повышенным риском развития меланомы.

Веснушки чаще всего появляются у людей со светлой кожей, голубыми или серо-голубыми глазами, а также со светлыми или рыжими волосами. В целом веснушки считаются нормой у детей в возрасте от двух-трех лет и до подросткового возраста, отметила специалист. После этого возраста они обычно проходят и не появляются. Об этом пишет Lenta.ru.

Если же веснушки появились на теле взрослого человека, то это может говорить о генетической предрасположенности к развитию пигментных пятен.

- В ряде исследований обнаружили связь эфелид с онкозаболеваниями кожи, с повышенным риском развития меланомы, при этом учитывается не только количество веснушек, но и в целом тип внешности, - отметила эксперт.

Накануне RT сообщал, что кандидат медицинских наук, онкодерматолог, директор медцентра "Триактив" Наталия Гайдаш рассказала, чем обыкновенные веснушки отличаются от солнечного лентиго. Эксперт объяснила, что веснушки, небольшие пигментные пятна на коже - защитная реакция на ультрафиолет, она характерна для многих людей.

Ранее "Известия" писали про признаки опасных веснушек. Оказалось, что темные пятна, которые легко спутать с веснушками, - это солнечное лентиго. Его лучше контролировать, чтобы не пропустить серьезную проблему, считают врачи.