Spiegel: иностранные наемники пожаловались на беспредел командования ВС Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зарубежные наемники сильно разочаровались в украинском командовании из-за злоупотребления властью и непрофессионализма, сообщает немецкое издание Spiegel.

Они рассказали газете, что руководство ВС Украины отправляло наемников на верную смерть и заставляло грабить магазины на виду у мирного населения.

Один из них пояснил, что украинские командиры отправляют иностранных бойцов на передовую без какой-либо подготовки и подкрепления. Также они не заботятся об их безопасной эвакуации с опасных территорий.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.