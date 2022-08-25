Врач рассказала о продуктах, которые спасут мужчин от инфаркта Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала россиянам о продуктах, которые помогут защитить мужской организм от инфаркта миокарда - некроза (гибели) части сердечной мышцы, возникающий из-за препятствий в полноценном кровоснабжении органа. Возникновение данной патологии не всегда приводит к смерти сразу, но увеличивает риск внезапной остановки сердца.

По словам эксперта, прежде всего речь идет о продуктах, где имеется высокое содержание определенных витаминов, калия, магния и других элементов помогут уменьшить эти риски.

Также Филиппова отметила, что мужчины намного чаще женщин подвержены инфаркту.

- Довольно часто именно мужчины более подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы, развитию инфарктов. И в большинстве случаев по статистике именно инфаркты и заболевания сердца являются причинами смертности у мужчин. Поэтому и необходимо следить за продуктами, которые улучшают их работу, - объяснила врач в беседе с "Пятым каналом".

Эксперт добавила, что в вопросе профилактики инфаркта могут помочь морепродукты, орехи, свежие овощи и зелень, а также грибы и сухофрукты.

Ранее "Российская газета" сообщала, что традиционно считается, что заболевания сердца - это удел людей старше 60 лет. Однако сейчас ситуация изменилась, и врачи говорят об "эпидемии омолодившихся" заболеваний сердца". В зоне риска оказались мужчины в расцвете сил. Лет в 35-45 мужчины могут внезапно заболеть и даже умереть от сердечных болезней, в том числе от инфаркта миокарда или гипертонического криза.