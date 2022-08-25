Пленный солдат украинской армии обратился к Зеленскому: "Зачем вы отправляете нас на убой?"

Пленный украинский военнослужащий обвинил киевский режим в том, что тот отправляет людей "на мясо". Фото: REUTERS

Украинский режим отправляет недавно мобилизованных гражданских на убой, бросая в зону боевых действий необученных людей. Об этом рассказал попавший в плен на Херсонском направлении солдат украинской армии Евгений.

По словам Евгения, в украинской армии сейчас очень много мобилизованных гражданских людей, которые практически не прошли никакого обучения.

«Нас просто научили кого за месяц, кого за неделю какой-то теории непонятной. Нас ничему можно сказать не научили», - рассказал Евгений.

Мужчина рассказал, что его вооружили американским автоматом, которым он ни разу не пользовался, а среди его сослуживцев были ни разу раньше не видевшие гранатомета люди, которых назначили гранатометчиками.

Евгений обратился к президенту Украины Зеленскому и предложил ему самому взять в руки автомат.

«Наша страна истребляет нас. Владимир Александрович Зеленский, зачем вы отправляете людей, простых граждан на мясо, на убой. Почему вы сами не возьмете автомат в руки? Зачем вы прикрываетесь простыми людьми?», - задал Евгений вопрос украинскому лидеру.

По словам Евгения, он остался жив благодаря российским военнослужащим.

«Мне помогли, как вы говорите ваши враги. Они помогли мне выбраться живым. А вы отправили меня туда умереть», - сказал Евгений.

Ранее сайт KP.RU писал, что мобилизация на Украине приняла истерический характер «охоты» на призывников, а президент Украины Владимир Зеленский накануне признал, что ВСУ в сутки теряют до 100 бойцов безвозвратными потерями.

Реальные цели массовой мобилизации на Украине назвал политолог Яков Кедми.