Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли камерную свадьбу в Армении Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный и его коллега Зепюр Брутян сыграли камерную свадьбу в Армении.

Как пишет "Пятый канал", на торжественном мероприятии присутствовали не более полусотни человек. Среди "звездных" гостей — певец Стас Михайлов, боец UFC Адам Яндиев, детектив Максим Заболотный и другие, рассказывает издание.

«Ну теперь официально можно поздравить дорогих Павла и Зепюр», — подписали фото участники мероприятия.

Недавно, как рассказывал сайт KP.RU, интернет облетел слух о том, что 34-летний Павел Прилучный снова женился. Новой избранницей артиста стала его коллега по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. В сети даже появилась фотография документов, которые при регистрации якобы заполнили жених и невеста. Из бумаги следует, что бракосочетание прошло 12 мая в Наро-Фоминском загсе Подмосковья. И армянская красавица Зепюр взяла фамилию мужа, став Прилучной.

Кстати, молодая актриса Зепюр Брутян только начинает свой путь в кино. Публика ее жизнью стала интересоваться весной 2022 года, когда вокруг имени Зепюр стали ходить слухи о том, что она вскружила голову известному российскому артисту Павлу Прилучному. Впервые после развода звезда «Мажора» стал публиковать нежные снимки с красавицей возлюбленной и публично признаваться ей в своих чувствах. Кто же такая Зепюр Брутян и что о ней известно? Подробнее читайте здесь