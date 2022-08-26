Бросивший семью ради беженки с Украины британец-банкрот решил отправиться на ее родину Фото: Предоставлено героем публикации

В мае 2022 года мир облетела новость про 23-летнюю беженку из Львова Софию Каркадым (Коркодим). Девушка, как писали британские таблоиды, поселилась в Бетфорде в семье британцев, которая согласилась ее на время приютить. Только ничего хорошего из этого для самой семьи Гарнетт не вышло. Уже через 10 дней София объявила, что влюбилась в 29-летнего главу семейства Тони и увела его от жены и двоих детей

София и Тони выиграли суд над брошенной Лорной. Британке запретили контактировать с Софией и своим бывшим. Она не может им ни звонить, ни писать, ни давать комментарии на эту тему прессе. Воодушевленный британец после этого даже написал песню, посвященную красотке из Киева. Однако счастье продлилось недолго. Чуть позже британская пресса сообщила, что принц Тони – банкрот.

Теперь история любви Софии и Тони набирает новые обороты. Энтони Гарнетт собирается поехать со своей новоиспеченной возлюбленной на Украину.

Как написало Yorkshire live, 39-летний Гарнетт заявил, что теперь хочет отправиться на Украину, «чтобы помогать людям на передовой». Впрочем, он не собирается брать в руки оружие, а планирует собрать деньги для людей, которые ухаживают за сиротами и ранеными, и лично распределять средства.