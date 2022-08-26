Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках, говорится в постановлении премьер-министра России Михаила Мишустина.

"Утвердить прилагаемые изменения от 26 апреля 2022 года "Об особенностях выплаты пенсий, осуществления иных выплат и обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленных на основании законодательства РФ и международных соглашений РФ, лицам, проживающим за пределами России", - добавляется в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Постановление действует до 31 декабря 2022 года включительно.

Ранее сообщалось, что проживающие за границей граждане РФ, имеющие право на пенсии и иные выплаты в соответствии с законодательством и международными соглашениями, смогут по заявлению получать их. Средства будут начисляться на открытые ими или их представителями российские банковские счета.

Как рассказывал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня текущего года на 10% по стране вырастет прожиточный минимум, и в среднем по России данный показатель составит 13 919 рублей, а через месяц, с 1 июля, на 10% вырастет МРОТ - до 15 279 рублей в месяц.