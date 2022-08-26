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В мире26 августа 2022 1:49

Депутат Рады Гончаренко заявил, что русофобия остается единственной возможной политикой для Украины

Депутат добавил, что реализуемая Киевом русофобия якобы не направлена против этнических русских
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Депутат Рады Гончаренко заявил, что русофобия остается единственной возможной политикой для Украины

Депутат Рады Гончаренко заявил, что русофобия остается единственной возможной политикой для Украины

Фото: REUTERS

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что русофобия остается единственной возможной политикой для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

"Украину и Латвию обвиняют в русофобии — но это единственная возможная для нас политика", — сказал он на заседании городского совета Риги.

Депутат добавил, что реализуемая Киевом русофобия якобы не направлена против этнических русских. По его словам, так Украина борется с "Российской империей".

Ранее глава департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде заявил, что русофобия приняла беспрецедентный характер и уже превращается в политическую идеологию некоторых стран.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о травле русскоязычного населения в некоторых странах. Также спецслужбы США вызывали на "беседы" россиян, взаимодействовавших с дипломатами РФ за границей, сообщила дипломат.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также заявлял, что русофобия, которую развернули страны Запада, «отвратительна» и отметил, что западные ценности несовместимы с проводимой сейчас «расистской политикой». Рябков отметил, что в западных странах россияне подвергаются гонениям «только за то, что они имеют паспорт РФ».