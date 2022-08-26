Депутат Рады Гончаренко заявил, что русофобия остается единственной возможной политикой для Украины Фото: REUTERS

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что русофобия остается единственной возможной политикой для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

"Украину и Латвию обвиняют в русофобии — но это единственная возможная для нас политика", — сказал он на заседании городского совета Риги.

Депутат добавил, что реализуемая Киевом русофобия якобы не направлена против этнических русских. По его словам, так Украина борется с "Российской империей".

Ранее глава департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде заявил, что русофобия приняла беспрецедентный характер и уже превращается в политическую идеологию некоторых стран.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о травле русскоязычного населения в некоторых странах. Также спецслужбы США вызывали на "беседы" россиян, взаимодействовавших с дипломатами РФ за границей, сообщила дипломат.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также заявлял, что русофобия, которую развернули страны Запада, «отвратительна» и отметил, что западные ценности несовместимы с проводимой сейчас «расистской политикой». Рябков отметил, что в западных странах россияне подвергаются гонениям «только за то, что они имеют паспорт РФ».