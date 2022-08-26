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В мире26 августа 2022 6:24

В США рассказали о мольбах Байдена к Саудовской Аравии нарастить поставки нефти

Нефтяник Эберхарт заявил, что реакция Саудовской Аравии на мольбы Байдена говорит о близости Эр-Рияда и Москвы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В США рассказали о мольбах Байдена к Саудовской Аравии нарастить поставки нефти

В США рассказали о мольбах Байдена к Саудовской Аравии нарастить поставки нефти

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден несколько раз обращался к Саудовской Аравии с мольбами увеличить добычу нефти, а также поставки на мировой рынок. Об этом в колонке для Forbes рассказал генеральный директор бурильной компании Canary Дэн Эберхарт, отметив, что отказ саудитов идти на встречу просьбам главы Белого дома говорит о большей близости Эр-Рияда к Москве, чем к Вашингтону.

Эберхарт заявил, что американский президент рассчитывает на снижение стоимости черного золота к промежуточным выборам в США в ноябре этого года. Однако в Саудовской Аравии рассчитывают, что баррель нефти будет стоить примерно 100 долларов. Более того, попытка Вашингтона заключить ядерную сделку с Тегераном, который является региональным соперником Эр-Рияда, может привести к сокращению добычи в Саудовской Аравии.

«Это также подтверждает, что Саудовская Аравия остается более привязанной к России, чем к Соединенным Штатам на мировой арене», - отмечает нефтяник, уточняя, что Москва является другим крупным производителем в альянсе ОПЕК+.