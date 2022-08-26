Российский посол заявил, что РФ не будет создавать новую военную базу в Абхазии

На территорию Абхазии в ближайшее время не планируется открывать новую российскую военную базу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не собирается создавать новую собственную военную базу в Абхазии. С соответствующим заявлением выступил посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин.

По словам посла, силами 7-й объединенной российской военной базы и погрануправления ФСБ России в Абхазии полностью обеспечивается безопасность республики.

"Одновременно с этим надо понимать, что обе названные мной структуры постоянно совершенствуются, их функционирование требует модернизации организационных рамок их присутствия на территории республики. В этом смысле создание какой-то "новой военной базы" не планируется, но изменения в действующий функционал возможны", - сообщил российский дипломат в интервью РИА Новости.

Ранее власти Абхазии заявили о том, что республика не планирует проводить референдум о присоединении к РФ, на данный момент рассматривается вариант сохранения Абхазии в качестве независимого государства. При этом абхазские власти заявляют, что намерены выстраивать самые тесные добрососедские отношения с Россией.

При этом нового витка обострения отношений с Грузией в Сухуме не хотят и надеются на то, что углубление сотрудничества с Россией (без интеграции в состав страны) будет способствовать безопасности республики.