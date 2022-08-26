В МИД России ответили на призыв Латвии изолировать нелояльных к государству жителей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Последние призывы президента Латвии Эгилса Левитса говорят о том, что власти республики готовы на все ради подавления инакомыслия, а также проявления нелояльности среди своих граждан. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат назвала сделанный накануне призыв латвийского лидера об изолировании нелояльных к его государству членов русского сообщества абсолютно неприемлем, а также нарушающим все общепринятые нормы.

«Очевидно, что зацикленные на русофобии латвийские власти готовы использовать любые способы для подавления инакомыслия и нелояльности в обществе», - говорится в комментарии дипломата, текст был опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова заявила, что Латвия с предвзятостью относится к любым пыткам русскоязычного населения сохранить историческую память, а также свою идентичность, подчеркнув также, что власти республики нарушают принятые нормы, что неприемлемо для страны, которая является членом Европейского союза. По ее словам, латвийские власти сознательно раздувает ксенофобию среди населения.