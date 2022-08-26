Глава Энергодара сообщил, что полного отключения Запорожской АЭС не было

Запорожская АЭС работает в штатном режиме, полного отключения станции накануне в результате провокаций ВСУ не было, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.

"В полной мере, как говорит Зеленский, отключения Запорожской АЭС не было. Была просто аварийная внештатная ситуация, которую удалось предотвратить автоматами защиты на территории АЭС. Сейчас станция работает в штатном режиме", - сказал он сегодня, 26 августа, в эфире Первого канала.

Поставки электроэнергии с Запорожской АЭС Украине производятся в штатном режиме, уточнил Волга.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 августа 2022 года можно прочитать здесь.