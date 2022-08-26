Бешеный вопль из зала прервал запись концерта Максима Галкина в Лондоне

Максим Галкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярный артист Максим Галкин остановил запись своего концерта, который проходил в Лондоне, из-за громкого крика зрительницы. Очевидно, зрительница хотела прорваться к сцене, об этом инциденте написали российские СМИ.

Отмечается, что артиста так испугал нечеловеческий крик зрительницы, что он едва не выронил свой телефон из рук. О деталях произошедшего ничего не сообщается.

Ранее KP.RU писал, что Максим Галкин оказался никому не нужен в Израиле.

Также ранее было раскрыто содержание выступлений Максима Галкина в Израиле. Отмечалось, что шоумен жестко шутит о санкциях, шоу-бизнесе и возвращении в Россию.

Кроме этого, ранее стало известно, что Галкин занялся постыдной саморекламой из-за низкого спроса на билеты в Варшаве. Сбежавшему из РФ юмористу приходится уговаривать поклонников прийти на его концерты.