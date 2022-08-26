Продюсер Лавров на историческом примере предрек возвращение артистов в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская история показывает, что выехавшие за границу за лучшей жизнью знаменитости со временем возвращаются. Такое мнение высказал продюсер Сергей Лавров в беседе с журналистами, отметив, что это же будет и с российскими артистами, разлетевшимися по миру на фоне специальной военной операции на Украине.

Вскоре после заявления президента России Владимира Путина о начале российской спецоперации, за границу отправились Рената Литвинова, Земфира, Алла Пугачева и Максим Галкин, Чулпан Хаматова, а также Андрей Макаревич, лидеры групп «Ногу свело» и «Аквариум» - Максим Покровский и Борис Гребенщиков.

Тем временем Сергей Лавров с уверенностью заявляет, что многие уехавшие артисты вернутся, указывая на исторические примеры.

«В свое время при „железном занавесе“ многие уезжали на Запад. Вроде бы они собирались там оставаться, а когда занавес поднялся - вернулись. Получится ли так в новой реальности? Сложно сказать. Но история подсказывает, что такие варианты были», - заявил продюсер в интервью «Народным новостям».