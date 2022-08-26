Украинская армия перебила последнюю линию передачи электричества с Запорожской АЭС на Украину Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебили последнюю линию передачи электричества из Запорожской атомной электростанции (АЭС) на подконтрольную Киеву часть. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов, отметив, что возможности поставлять электричество туда нет.

«Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра», - заявил член главного совета ВГА в эфире телеканала «Россия 1», отметив, что по имеющейся у него информации, данная энергия не поступает на подконтрольную Киеву украинскую территорию, поскольку «нет физической возможности это делать».

Напомним, сегодня, 26 августа, украинская компания «Энергоатом» заявила о восстановлении линии выдачи мощности Запорожской АЭС в энергосистему Украины, отметив, что работы по подготовке подключения двух энергоблоков атомной электростанции к сети продолжаются.