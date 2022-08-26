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В мире26 августа 2022 10:34

Норвегия не станет продавать газ Европе по сниженной цене

Никаких скидок для стран ЕС норвежские топливные компании делать не намерены, несмотря на энергокризис
Александр КИСЛОВ
Норвежские компании не собираются идти на уступки европейским странам

Норвежские компании не собираются идти на уступки европейским странам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр энергетики и нефти Норвегии Терье Осланд сообщил, что норвежские власти не намерены снижать цены на природный газ для импортеров в странах ЕС даже несмотря на энергетический кризис.

Свою позицию он в интервью газете E24 Nringsliv объяснил тем, что нефтяные компании ведут работу на коммерческой основе и навязывать бизнесу контракты по цене ниже рыночной было бы неправильно. Осланд также припомнил, что ЕС отказался от долгосрочных контрактов в пользу спотовых 20 лет назад.

Серьезные дефицит топлива может возникнуть в ЕС из-за отказа ряда европейских стран оплачивать поставки российских энергоресурсов в рублях (как того требует Москва). Из-за этого появляется риск полной остановки поставок российского газа в целый ряд европейских государств.

Власти стран ЕС и Великобритании уже предупредили о реалистичности подобного сценария развития событий и дали понять бизнесу и простым гражданам, что предстоящая зима будет крайне суровой и очень непростой.