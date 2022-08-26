Норвегия не станет продавать газ Европе по сниженной цене

Норвежские компании не собираются идти на уступки европейским странам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр энергетики и нефти Норвегии Терье Осланд сообщил, что норвежские власти не намерены снижать цены на природный газ для импортеров в странах ЕС даже несмотря на энергетический кризис.

Свою позицию он в интервью газете E24 Nringsliv объяснил тем, что нефтяные компании ведут работу на коммерческой основе и навязывать бизнесу контракты по цене ниже рыночной было бы неправильно. Осланд также припомнил, что ЕС отказался от долгосрочных контрактов в пользу спотовых 20 лет назад.

Серьезные дефицит топлива может возникнуть в ЕС из-за отказа ряда европейских стран оплачивать поставки российских энергоресурсов в рублях (как того требует Москва). Из-за этого появляется риск полной остановки поставок российского газа в целый ряд европейских государств.

Власти стран ЕС и Великобритании уже предупредили о реалистичности подобного сценария развития событий и дали понять бизнесу и простым гражданам, что предстоящая зима будет крайне суровой и очень непростой.