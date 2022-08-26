Над Херсоном сработала ПВО Фото: REUTERS

Силы ПВО отражают атаку воздушных целей над подконтрольным Вооруженным силам России Херсоном со стороны украинских войск, сообщает корреспондент РИА Новости.

Как уточняется, над городом было слышно около десяти залпов противовоздушных установок, в небе заметны следы от противовоздушных ракет.

В ходе спецоперации ВС России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, отрезав Украину от Азовского моря.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 августа 2022 года можно прочитать здесь.