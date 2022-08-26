Дети на освобожденных территориях Украины создали "блокпосты" для приветствия российских военных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Импровизированные детские "блокпосты" создали на освобожденных территориях Украины, находящихся под контролем союзных сил. Местные школьники играют в военных и приветствуют военнослужащих ВС России, передает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что для ребят, которые сейчас находятся на летних каникулах, это возможность не только играть, но и получать от военных продукты питания или шевроны с одним из символов спецоперации - буквой Z и другую российскую символику.

“Мы очень любим российских солдат", - сказали дети на одном из таких "блокпостов" в Харьковской области, который посетил корреспондент РИА Новости.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 августа 2022 года можно прочитать здесь.