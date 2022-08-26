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Политика26 августа 2022 12:04

Дети на освобожденных территориях Украины создали "блокпосты" для приветствия российских военных

Местные школьники играют в военнослужащих, сообщил корреспондент РИА Новости
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дети на освобожденных территориях Украины создали "блокпосты" для приветствия российских военных

Дети на освобожденных территориях Украины создали "блокпосты" для приветствия российских военных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Импровизированные детские "блокпосты" создали на освобожденных территориях Украины, находящихся под контролем союзных сил. Местные школьники играют в военных и приветствуют военнослужащих ВС России, передает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что для ребят, которые сейчас находятся на летних каникулах, это возможность не только играть, но и получать от военных продукты питания или шевроны с одним из символов спецоперации - буквой Z и другую российскую символику.

“Мы очень любим российских солдат", - сказали дети на одном из таких "блокпостов" в Харьковской области, который посетил корреспондент РИА Новости.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 августа 2022 года можно прочитать здесь.