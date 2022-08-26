В офисе Зеленского возможные переговоры с Россией назвали смертным приговором

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал возможные переговоры с Россией "смертным приговором" и заявил, что украинский лидер настроен против них.

"Зеленский однозначно против (переговоров - прим. ред.)", - заявил Подоляк в интервью американскому изданию Hill.

Как отмечает издание, советник главы офиса Зеленского также "назвал смертным приговором для Украины" переговоры с Россией.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 августа 2022 года можно прочитать здесь.