Кадыров попросил Путина дать возможность завершить спецоперацию на Украине

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что просит президента России Владимира Путина предоставить возможность завершить спецоперацию на Украине и не затягивать ее.

"Прошу, и еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15% против нас - это не означает, что весь мир против нас. Мы эти 15% можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет", - подчеркнул Кадыров, отвечая в Телеграм-канале на обвинения Киева в свой адрес.

Сегодня, 26 августа, служба безопасности Украины заявила, что заподозрила Кадырова и двух его подчиненных в военных преступлениях. В начале августа глава Чечни сообщил, что российский лидер высоко оценил боевые заслуги чеченских бойцов в ходе проведения спецоперации на Украине и подчеркнул их вклад в освобождение ЛНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 августа 2022 года можно прочитать здесь.