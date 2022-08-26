Кадыров заявил, что чеченские подразделения в случае необходимости готовы “смело идти на Европу”

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у чеченских подразделений имеется возможность "смело идти на Европу", чтобы заставить изменить их преступные решения против своего народа.

Сегодня, 26 августа, служба безопасности Украины заявила, что заподозрила Кадырова и двух его подчиненных в военных преступлениях. В начале августа глава Чечни сообщил, что российский лидер высоко оценил боевые заслуги чеченских бойцов в ходе проведения спецоперации на Украине и подчеркнул их вклад в освобождение ЛНР.

“У нас сейчас больше возможностей, именно у чеченских подразделений... У нас очень много появилось возможностей, с такими возможностями можно смело идти на Европу, чтобы их заставить поменять свои решения, которые, в первую очередь, против своего народа, государства", - отметил Кадыров в своем Телеграм-канале.

Ранее Кадыров попросил Путина дать возможность завершить спецоперацию на Украине и не затягивать ее.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 августа 2022 года можно прочитать здесь.